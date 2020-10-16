Обойдемся без ваших памятников: открытие монумента на могиле Захарова обернулось страшным скандалом

Депутаты Московской Государственной Думы, друзья и коллеги режиссера, в числе которых актеры Инна Чурикова, Глеб Панфилов, Дмитрий Певцов, Иван Агапов, телеведущий Андрей Максимов, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой, театровед Дмитрий Трубочкин, уже заказали букеты и цветы, чтобы ехать на открытие, продумали речи....
И вдруг неожиданная новость. "Уважаемые коллеги, вынуждены сообщить об отмене открытия памятника Народному артисту СССР Марку Захарову 19 октября в связи с тем, что группе скульптора Александра Рукавишникова перекрыли доступ к могиле на Новодевичьем кладбище для проведения завершающего этапа работ по установке памятника", – сообщили организаторы церемонии.
По всей видимости, Александру Рукавишникову, знакомому многим как автору памятнику Высоцкому на Ваганьково, Никулину на Цветном бульваре и Достоевскому на Воздвиженке, не дали проводить работы из-за пандемии. Но оперативно получить комментарий у скульптора не удалось.
Напомним, руководителя театра Ленком Марка Анатольевича Захарова не стало 28 сентября 2019 года. 13 октября 2020 года легендарному режиссеру исполнилось бы 87 лет.
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