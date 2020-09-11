Тяжелый недуг свалил улетевшего в медовый месяц сына Валерии

Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились около двух недель назад. Медовый месяц ребята решили провести в Турции, однако отпуск пошел не по плану.

Вначале сын Валерии пожаловался, что в аэропорту потеряли их багаж. Некоторое время молодой предприниматель и его супруга жили в отеле без собственных вещей. Затем парень свалился с простудой.

Арсений Шульгин провел в номере отеля почти неделю, так как у него была высокая температура, насморк и боль в горле. Лишь за два дня до отъезда молодой человек, наконец, стал чувствовать себя лучше. Об этом бизнесмен рассказал в личном блоге.

Как отметил парень, на седьмой день отпуска он планирует впервые отправиться на море и искупаться. Сын Валерии заявил, что хочет задержаться на курорте в Турции, так как слишком обидно улетать, совсем не отдохнув.

Напомним, после скоропостижной свадьбы Лианы Волковой и Арсения Шульгина поползли слухи, что девушка находится в положении. Возможно, она просто выбрала для торжества не очень удачное платье – слишком объемное в районе живота. Однако, стоит отметить, несмотря на отпуск, красавица не выкладывает фотографии в купальнике, хотя довольно активно ведет инстаграм-аккаунт.

По словам Валерии, сын самостоятельно оплатил все расходы на свадьбу. Парень не захотел брать у родителей денег, чтобы доказать свою самостоятельность. Иосиф Пригожин отметил, что они не собираются помогать пасынку с деньгами, финансовые проблемы своей семьи парень будет решать сам.