"Он самостоятельный парень": Пригожин не дал ни копейки на свадьбу сына Валерии

Иосиф Пригожин с певицей Валерией погуляли на свадьбе 21-летнего Арсения. Продюсер признался, что гордится молодым человеком, который в столь юном возрасте взял не побоялся взять на себя ответственность и создать семью.

Избранницей сына Валерии стала Лиана Волкова, с которой он встречался больше года. На вопрос о том, принимал ли финансовое участие в торжестве, Иосиф Пригожин ответил категорично.

"Никакого! Я впервые в такой ситуации в качестве гостя. Он самостоятельный парень", – заверил продюсер. По его словам, парень сам организовал свою свадьбу и вложил в это собственные средства. Иосиф Пригожин добавил, что такими детьми можно только гордиться. Он уверен, что повзрослевшие дети не должны сидеть на шее у своих родителей.

О том, как именно зарабатывает Арсений, продюсер не знает. Он отметил, что не лезет в дела сына супруги. "Сегодня поколение новых технологий умеет как-то зарабатывать в интернете. Могу сказать точно, что это связано с онлайн-бизнесом", – поделился Иосиф Пригожин.

К выбору Арсения продюсер относится философски. Он заявил, что это ведь молодому человеку жить со своей избранницей. Но в целом они с Валерией одобрили невестку. "Она хорошая воспитанная девочка из хорошей семьи", – заключил Иосиф Пригожин.

О романе Арсения Шульгина и Лианы Волковой стало известно в конце прошлого года. До этого младший сын певицы Валерии встречался с моделью Анной Шеридан. Ходили слухи, что ради нее Арсений бросил занятия музыкой. А еще говорили, что избранница пришлась не ко двору семье Шульгина.

