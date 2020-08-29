"Он самостоятельный парень": Пригожин не дал ни копейки на свадьбу сына Валерии

Избранницей сына Валерии стала Лиана Волкова, с которой он встречался больше года. На вопрос о том, принимал ли финансовое участие в торжестве, Иосиф Пригожин ответил категорично.
"Никакого! Я впервые в такой ситуации в качестве гостя. Он самостоятельный парень", – заверил продюсер. По его словам, парень сам организовал свою свадьбу и вложил в это собственные средства. Иосиф Пригожин добавил, что такими детьми можно только гордиться. Он уверен, что повзрослевшие дети не должны сидеть на шее у своих родителей.
О том, как именно зарабатывает Арсений, продюсер не знает. Он отметил, что не лезет в дела сына супруги. "Сегодня поколение новых технологий умеет как-то зарабатывать в интернете. Могу сказать точно, что это связано с онлайн-бизнесом", – поделился Иосиф Пригожин.
К выбору Арсения продюсер относится философски. Он заявил, что это ведь молодому человеку жить со своей избранницей. Но в целом они с Валерией одобрили невестку. "Она хорошая воспитанная девочка из хорошей семьи", – заключил Иосиф Пригожин.
О романе Арсения Шульгина и Лианы Волковой стало известно в конце прошлого года. До этого младший сын певицы Валерии встречался с моделью Анной Шеридан. Ходили слухи, что ради нее Арсений бросил занятия музыкой. А еще говорили, что избранница пришлась не ко двору семье Шульгина.
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Вопрос к дамам..... Серьозный
Асмус- стремная порноактриса
Расставляю все точки над i
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Маньяки сидят на форуме
Как влюбить мужчину
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Безработица в стране.