"Почувствовала себя маленькой": Жена Виторгана призналась в симпатии к пасынку

Супруга Эммануила Виторгана воспылала чувствами к сыну мужа. Ирина Млодик отправила Михаилу Виторгану трогательное послание.

58-летняя жена артиста опубликовала в инстаграм-канале пост, который посвящен ее пасынку – Максиму Виторгану. Женщина написала для родственника большой текст и добавила к посту фото наследника мужа.

Ирина Млодик сообщила, что с Виторганом-младшим у нее были натянутые отношения, которые никак не складывались. Женщина восторженно объявила, что ситуация разрешилась и они с пасынком поняли друг друга.

Ирина указала, что 17 октября она прониклась непредвиденным чувством к Максиму. Это случилось, когда она ответила на входящий звонок от родственника и услышала голос, который полон спокойствия и уверенности. "Тут же почувствовала себя маленькой девочкой, которую сейчас защитит взрослый, достойный, настоящий Мужчина!", – выразилась избранница Эммануила Виторгана. Женщина призналась, что во время телефонного разговора с пасынком ей захотелось обнять его. После общения с Максимом Ирина расплакалась первый раз за несколько лет.

В эмоциональном послании Млодик поблагодарила Виторгана-младшего и его родителей. Она назвала Максима достойным человеком. Подписчики Ирины были тронуты ее инстаграм-постом. Они порадовались тому, что между звездными родственниками наладились отношения. Жена Эммануила Виторгана добавила к тексту хештег со словом "надежность", которым охарактеризовала своего пасынка.