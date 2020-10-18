"Почувствовала себя маленькой": Жена Виторгана призналась в симпатии к пасынку

58-летняя жена артиста опубликовала в инстаграм-канале пост, который посвящен ее пасынку – Максиму Виторгану. Женщина написала для родственника большой текст и добавила к посту фото наследника мужа.
Ирина Млодик сообщила, что с Виторганом-младшим у нее были натянутые отношения, которые никак не складывались. Женщина восторженно объявила, что ситуация разрешилась и они с пасынком поняли друг друга.
Ирина указала, что 17 октября она прониклась непредвиденным чувством к Максиму. Это случилось, когда она ответила на входящий звонок от родственника и услышала голос, который полон спокойствия и уверенности. "Тут же почувствовала себя маленькой девочкой, которую сейчас защитит взрослый, достойный, настоящий Мужчина!", – выразилась избранница Эммануила Виторгана. Женщина призналась, что во время телефонного разговора с пасынком ей захотелось обнять его. После общения с Максимом Ирина расплакалась первый раз за несколько лет.
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Максим, обращаюсь к тебе, но в надежде, что прочтут многие... Наши отношения с тобой складывались не сразу, пишу об этом открыто, так как об этом постоянно писалось в сми... Такова жизнь и никто в этом не виноват... Я очень старалась это твое отношение к себе понять, оправдать, надеясь, что пройдут годы, все станет на свои места и мы поймем друг друга... Мне кажется, так и случилось!!! Но я опять не об этом... Сегодня я впервые испытала, неожиданное для себя, чувство по отношению к тебе, увидя твой звонок и , услышав твой спокойный уверенный голос , тут же почувствовала себя маленькой девочкой, которую сейчас защитит взрослый, достойный, настоящий Мужчина! И мне захотелось заплакать, прижаться к тебе, веря , что сейчас ты все сделаешь, решишь и все будет хорошо!!! Я положила трубку и заплакала впервые за много лет! Благодарю тебя и твоих родителей, которые воспитали своим личным примером очень достойного Человека и Сына!!! #максимвиторган #надежность
В эмоциональном послании Млодик поблагодарила Виторгана-младшего и его родителей. Она назвала Максима достойным человеком. Подписчики Ирины были тронуты ее инстаграм-постом. Они порадовались тому, что между звездными родственниками наладились отношения. Жена Эммануила Виторгана добавила к тексту хештег со словом "надежность", которым охарактеризовала своего пасынка.
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