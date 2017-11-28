Изменившиеся секс-символы 80-х

На излете советской эпохи не было, кажется, в стране подростка, спальню которого не украшали бы плакаты с пышногрудыми красавицами – Си Си Кейч, Саманта Фокс, Бонни Тайлер. Сегодня любоваться ими можно вживую – секс-символы 80-х ежегодно прилетают в Москву и Питер для участия в фестивале "Дискотека-80", который уже 16 лет в "Олимпийском" проводит "Авторадио". И пусть формы у красавиц уже не те, но песни звучат все так же искренне и задорно.