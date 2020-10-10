"Мы никогда не были с ней подругами": Бородина врезала Собчак

Известная теледива активно отвечает на вопросы поклонников в инстаграм-историях. Вопросы, на которые она откликается, носят самый разный характер. Не стесняется Ксения Бородина рассказывать и о личной жизни, и об отношениях с другими звездами.
Недавно знаменитость решила прокомментировать в инстаграм-канале свое отношение к Ксении Собчак и ее профессиональным качествам. "Мы никогда не были с ней подругами", – выразилась телеведущая. Она добавила, что раньше созванивалась со знаменитой блондинкой, но после того, как отказалась идти на интервью и обменялась с ней колкими замечаниями, прекратила общение.
Ксения Бородина призналась, что интервью Собчак ей импонируют, но только как зрителю. Звезда заявила, что не хочет быть героиней вечерней программы "Док-ток", которую ведет ее коллега на "Первом канале". Журналистка считает странным, что Ксения Собчак грубо подшучивает над героями своего шоу после того, как они дают ей интервью.
Напомним, что Ксения Бородина поделилась мнением о смертельной аварии, которая произошла в Москве 5 октября. Теледива сообщила, что не понимает критику в адрес девушки, которая задавила пешехода насмерть. По словам Ксении Бородиной, Кутузовский проспект, на котором произошло ДТП, было бы сложно перебежать и остаться в живых.
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