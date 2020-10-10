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Редкое видео: Гагарина показала подросшую дочь

Редкое видео: Гагарина показала подросшую дочь

Полина Гагарина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Три с половиной года назад вокалистка во второй раз стала мамой. Полина Гагарина родила дочь Мию от фотографа Дмитрия Исхакова.
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Ребенка от общественности вокалистка скрывает. Полина Гагарина никогда не показывает лицо девочки. Артистке постоянно поступают предложения от редакций глянцевых журналов. От гламурных фотосессий с дочерью звезда всегда отказывается.

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Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

В одном из интервью Полина Гагарина заверила, что покажет поклонникам девочку не раньше чем через десять лет. "Мне бы не хотелось, чтобы дочку рассматривали миллионы глаз. Она еще такая малышка", – высказалась певица.

Между тем в свежих "Сторис" в "Инстаграм" Полины можно увидеть видео с участием Мии. Гагарина показала, как занимается спортом вместе с подросшей наследницей.

В кадре знаменитость делает упражнения под руководством тренера. Рядом кроха, стоящая спиной к объективу, пытается повторить движения родительницы.

От ролика фанаты Полины Гагариной пришли в восторг. Подобные кадры в соцсетях звезды – редкость.

instagram.com/stories/gagara1987/

Отметим, что у вокалистки есть старший сын Андрей. Наследнику знаменитости уже 13 лет. Отцом парня является первый муж Полины Гагариной Петр Кислов. Интересно, что сына знаменитость от публики не скрывала. Полина и Андрей не раз красовались на обложках. "Но тогда вокруг меня еще не было такого ажиотажа", - оправдывалась артистка.

Автор: 10 октября 2020, 18:01 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Расставшуюся с мужем Полину Гагарину заметили с известным певцом

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