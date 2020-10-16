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Шоу-бизнес
От Дианы Гурцкая скрыли смерть матери: Меня увезли специально

От Дианы Гурцкая скрыли смерть матери: Меня увезли специально

Диана Гурцкая. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Смерть матери для Дианы Гурцкая была потрясением. Она чувствовала особую связь с родительницей. Именно поэтому родственники сначала предпочли скрыть трагичную новость от артистки.
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Диана Гурцкая впервые за долгое время дала откровенное интервью. Артистка стала героем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Во время беседы с телеведущим незрячая певица рассказала, как переживала трудности, находясь на пике своей популярности.

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Вокалистка из Грузии прославилась благодаря участию в фестивале "Ялта-Москва-Транзит". На выступлении Дианы на конкурсе настаивал ее брат. И, как оказалось позже, не зря. На певицу обратил внимание Игорь Николаев, который вскоре написал для нее первый хит.

Находясь на гастролях, Гурцкая узнала страшную новость: ее мама умерла от рака. Певица знала о болезни родительницы, но все равно надеялась на лучшее.

"Когда мы вернулись, ее уже не стало. Меня увезли специально, чтобы я не видела ее уход", – рассказала Диана.


Певица считает, что ей очень повезло с родителями. Они поддерживали Диану с детства. Мама всегда находила мудрые слова, отвечая на неудобные вопросы дочери о слепоте.

В настоящий момент опорой для артистки является супруг Петр Кучеренко. Во время знакомства с будущим мужем Гурцкая делала вид, что не замечает его особенные чувства. Позже Диана объяснила Петру: ухаживать за певицей и жить с незрячим человеком – разные вещи. Подумав над этими словами, мужчина женился на артистке.

Автор: 16 октября 2020, 14:52 Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник

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