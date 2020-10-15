"Ну, ладно": Пригожин странно отреагировал на новости о беременности невестки Валерии

Для бракосочетания невеста выбрала платье, которое скрывало область талии. А несколько дней назад молодой человек показал в личном блоге новый снимок с женой. На фотографии парень держит руку на животе у Лианы. Несмотря на объемный пуховик, все равно заметны изменения в фигуре.
Впрочем, пара пока никак не комментирует ситуацию. А вот Иосиф Пригожин оказался не против пообщаться с журналистами. Продюсер отметил, что в какой-то момент перестал следить за жизнью детей. "Ты говоришь: "Ну, ладно. Все хорошо" и отпускаешь", – добавила звезда.
Как заявил супруг Валерии, он ничего не знает о беременности Лианы. Артист уверен, если Арсений что-то захочет ему рассказать, то обязательно это сделает. Впрочем, как уверяет продюсер, он и до свадьбы не был в курсе скорого прибавления в семействе. При этом Иосиф Пригожин лукаво добавил, что не бывает дыма без огня.
Стоит отметить, что в недавнем интервью Валерия призналась, что уже готова стать бабушкой и нянчится с внуками. Правда, звезда против того, чтобы малыши называли ее бабулей, лучше все-таки по имени. Возможно, она знает чуть больше, чем ее супруг.
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