Фото с животом: Валерия готовится к прибавлению в семействе

Пара никак не комментировала ситуацию, однако факты говорили сами за себя. Например, предложение своей возлюбленной молодой человек сделал всего за месяц до свадьбы. Для торжества невеста выбрала платье, которое скрывало живот. Однако, несмотря на все старания, поклонники смогли разглядеть округлившиеся формы Лианы.
Наконец, Арсений Шульгин в личном блоге опубликовал снимок с женой, на котором отчетливо видны изменения в фигуре девушки. Пара стоит обнявшись, и сын Валерии держит руку на животе избранницы. Несмотря на объемный пуховик, заметно, как выпирает пузо.
Также несколько дней назад Арсений выложил "Сторис" с чужим ребенком, отметив, что будет прекрасным отцом. Вероятно, парень уже готовится к роли молодого папы.
Впрочем, Валерия также не против стать бабушкой. В недавнем интервью певица заявила, что готова нянчится с внуками, однако она не хотела бы, чтобы малыши называли ее "бабушкой". Звезда намерена приучить детей обращаться к ней по имени.
Некоторые пользователи Сети осуждают Арсения за свадьбу по залету, однако другие, наоборот, не видят в этом ничего ужасного. Впрочем, пока официального подтверждения о беременности Лианы от семьи артистки не поступало.
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