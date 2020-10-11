Бывший участник шоу "Дом-2" повторно женился

Бывший участник шоу "Дом-2" Виктор Литвинов недолго пробыл холостяком после развода со своей предыдущей избранницей Татьяной Мусульбес. Он женился повторно. На этот раз его избранницей стала девушка по имени Александра. Новостью молодой человек поделился со своими подписчиками в "Инстаграм", сопроводив ее трогательным признанием в любви к новоявленной супруге.
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