"Моя ласковая кошечка": Пригожин "наставил" Валерии рога

Продюсер признался журналистам, что он почти никуда не выходит со своей супругой Валерией. Это связано со второй волной коронавируса в стране. Видимо, бедным артистом приходится так нелегко, что они в прямом смысле дичают.
Иосиф Пригожин опубликовал в "Инстаграм" видео со своей супругой Валерией. На кадрах она по-львиному рычит и показывает коготки. выглядит все это довольно хищно, несмотря на романтический образ звезды. Продюсер трогательно и с юмором подписал видео.
"Моя ласковая кошечка с голодухи может превратиться в тигрицу", – написал он в соцсети.
Подписчики оценили смелый образ певицы. На кадрах она предстала в ярко розовом пышном кардигане, с массивными белыми серьгами в ушах. Также автор видео применил "маску-фильтр", с помощью которой у певицы "выросли рожки". Стоит отметить, что это смотрелось действительно хищно, ведь артистка изобразила грозную львицу.
Фолловеры призвали Иосифа срочно накормить "его ласковую кошечку", ведь тема пропитания артистов проходит последнее время лейтмотивом по аккаунту продюсера и так или иначе обсуждается его поклонниками каждый день. Дело в том, что месяцем ранее он имел неосторожность высказаться на тему трудных времен в жизни звезд в связи с пандемией. После этого разразился скандал, на продюсера обрушилась волна критики. Многие простые граждане, оставшиеся без работы, пристыдили звезд, имеющих финансовые накопления.
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