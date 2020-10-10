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Шоу-бизнес

"Ну кто это захочет?": дочь Гузеевой презирает мужчин за 50

Лариса Гузеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне родная дочь Ларисы Гузеевой пообщалась с пользователями социальной сети "Инстаграм" и призналась, что негативно относится к своим сверстницам за то, что они встречаются с пожилыми ухажерами.
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Телеведущая Лариса Гузеева уже успела научить свою дочь грамотно разбираться в мужчинах. Главная сваха страны во многих интервью объясняла, что передала наследнице все необходимые знания еще в детстве.

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Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Ольга не скрывает того факта, что мать принимает активное участие в ее личной жизни. Накануне запретная тема отношений заиграла новыми красками в блоге девушки.

Дочь Гузеевой нелестно высказалась о сверстницах, которые встречаются с мужчинами за 50. По мнению Ольги, в этом нет ничего хорошего. Мысли звездной наследницы об отношениях с большой разницей в возрасте уже разлетелись по всему интернету.

"Нельзя, чтобы нравились люди, которые возрастом как твои родители. Это нездорово. Это ведь всегда какие-то рандомные люди, которых я никогда в жизни не встречу. И которым не понравлюсь никогда, потому что ну кто это захочет?", – откровенно заявила Бухарова.

Ольга рассматривает только взаимовыгодные отношения. Если верить словам девушки, то она решилась бы на подобное знакомство исключительно с богатым мужчиной.

Многочисленная аудитория дочери Гузеевой уже привыкла к подобным заявлениям молодой дамы. Накануне поклонники обнаружили на безымянном пальце Ольги кольцо.

Однако звездная наследница призналась, что носит его, чтобы лишний раз не привлекать мужское внимание. Кстати, этому ее тоже научила всеми известная мама.

Автор: 10 октября 2020, 17:25 Источник: Инстаграм Ольги Бухаровой ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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