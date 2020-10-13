"Скинула 10 лет!": Лариса Гузеева шокировала преображением

Лариса Гузеева ежедневно становится объектом обсуждения для ее подписчиков. Ее критикуют за излишнее редактирование фотографий, хвалят за харизму и талант. Ведущая шоу "Давай поженимся" на Первом канале привыкли к такому вниманию и не обращает внимания на советчиков.
Актриса выложила в своем микроблоге в "Инстаграм" свежее фото, на котором предстала помолодевшей и отдохнувшей. При этом каждый день Лариса Гузеева показывает в "Сторис" кипящую работу. Удивительно, как она умудряется так хорошо выглядеть.
Примечательно, что в данный момент комментарии на ее странице запрещены. Видимо, звезда устала от постоянного внимания. Стоит отметить, что еще утром в понедельник 12 октября комментировать фото было можно. Возможно, ей просто не понравились некоторые замечания подписчиков. Однако ряд СМИ успел запечатлеть то, как нахваливали актрису.
"Ни грамма, ни щепотки фильтров!"; "Молодка!"; "Словно 10 лет скинули!" – приводит комментарии 7Days.ru.
61-летняя Лариса Гузеева счастлива в браке. Она вышла замуж в третий раз в 1999 году. Ее избранником стал владелец нескольких ресторанов Игорь Бухаров.
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