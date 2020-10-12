Тарзана увезли на скорой после выходки Малахова

У звезды сдали нервы, и в итоге артиста увезли на скорой. В качестве доказательств подписчикам показали фотографию. На ней стриптизер лежит под капельницами в медицинском учреждении. Выяснилось, танцовщик угодил в больницу с нервным срывом, но, что удивительно, очень быстро встал на ноги.
Стоит отметить, что в эфире первой серии Наташа Королева много раз поблагодарила Андрея Малахова за то, что тот не стал копаться в грязном белье и не устроил шоу из измены. Однако друг подвел, и 7 октября на экраны вышел выпуск, в котором любовница Тарзана подробно рассказала о тайной связи с мужем певицы.
Как оказалось, девушка знакома со стриптизером уже год. Также актриса обвинила Сергея Глушко в избиении: якобы он так сильно ее оттолкнул, что она упала и ударилась головой. После выхода программы на экраны стриптизеру потребовалась помощь врачей.
Однако многие засомневались в том, что снимки подлинные. Стоит отметить, что уже в субботу, 10 октября, судя по инстаграм-аккаунту Наташи Королевой, парочка развлекалась с друзьями. На вечеринке Сергей Глушко выпивал и выглядел абсолютно нормально. Неужели он оправился после реанимации всего за два дня?
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