Тарзана увезли на скорой после выходки Малахова

В понедельник вышла вторая серия фильма о Наташе Королевой и Сергее Глушко. В самом начале видео зрителям сообщили, что на прошлой неделе после очередного выпуска шоу Андрея Малахова Тарзану стало плохо.

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