Нужен врач: сдавшей Хлебниковой вынесли суровый вердикт

Пластический хирург Никита Сарамков считает, что певице Марине Хлебниковой, в последнее время сильно сдавшей, необходима помощь специалистов. Он отметил, что главными проблемами 53-летней знаменитости стали мимические морщины, возрастные изменения в области шеи, а также в челюстно-лицевой зоне.
Кроме того, артистке стоит поработать над птозом (опускание кожных структур под действием гравитации) в средней и нижней третях лица, передает Пятый канал. Хирург посоветовал Марине найти хорошего специалиста, который сделает все "со вкусом", а не будет "разводить" знаменитость на проведение гиперкоррекции.
Врач рекомендовал начать с инъекций ботулотоксина в лобную, межбровную, окологлазничную зоны, подбородок и шею. Сарамков уверен: если эти манипуляции будут проведены аккуратно, Хлебникова вернет былую красоту.
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