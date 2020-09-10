"Сердца заключили союз": муж Гагариной удивил заявлением о свадьбе после расставания с певицей

Сама Полина Гагарина неохотно говорит о личной жизни, провоцируя новые сплетни и домыслы. Складывается впечатление, что расставание не оставило на ней глубоких ран. В последнее время наблюдатели даже приписывают ей роман с музыкальным продюсером Владимиром Чиняевым: якобы их даже видели вместе на отдыхе в Турции. Но по Дмитрию Исхакову распад отношений ударил гораздо сильнее.
Об этом свидетельствует новое откровение 42-летнего фотографа. Он продемонстрировал поклонникам снимок, сделанный на свадьбе с певицей. На фото тогда еще счастливые супруги обмениваются кольцами и обещаниями. Исхаков напомнил, что бракосочетание состоялось 9 сентября 2013 года: в четверг Дмитрий и Полина должны были отмечать седьмую годовщину свадьбы, пишет Vse42.ru.
"С того момента наша жизнь, как песочные часы, два хрупких сосуда связанных невидимой нитью времени, что связала нас, наши судьбы. Сердца заключили союз биться рядом неразрывно на всю последующую жизнь", – написал мужчина в описании к публикации.
Дмитрий Исхаков признался своим подписчикам, что годы, когда Полина Гагарина была рядом, он вспоминает с благодарностью и нежностью в сердце. Он заявил, что если бы семь лет назад у него была возможность сделать другой выбор – он бы ей не воспользовался.
Но у поклонников слова Исхакова вызвали весьма неоднозначные эмоции. Подписчики недоумевают, зачем фотограф вообще делится такими откровениями после расставания, а другие и вовсе обвиняют его в попытке нажить популярности и внимание на теме расставания.
"О боги, к чему эти посты после постановки точки", " "Да хватит уже Гагарину упоминать, как будто пиаретесь, честное слово" (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), – писали пользователи.
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