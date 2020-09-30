Подобной решимости никогда не было: Хаматова ответила на слухи о своем коварстве

В свежем интервью Чулпан Хаматова прокомментировала сплетни. По словам артистки, незадолго до смерти худрук театра Галина Волчек назначила ее и Сергея Гармаша своими помощниками. Актер отвечал за творческую часть, а Хаматова заведовала ремонтом. По словам Чулпан, у нее уже был успешный опыт в вопросах строительства, также она имеет много полезных связей в этой сфере.
"А потом произошла одна ситуация и обстоятельства сложились так, что я уже не могла полностью нести ответственность", – туманно сообщила артистка.
В итоге от должности Чулпан отказалась. Как сообщила актриса, в новом качестве пользу театру она принести не могла. Между тем звезда продолжает играть в спектаклях "Современника".
Хаматова подчеркнула, что не хочет быть руководителем никакого театра. К этой мысли актриса пришла, наблюдая за делом Кирилла Серебренникова. Хаматова заявила, что сегодня "в воздухе витает несвобода". Знаменитость добавила, что не умеет говорить "нет", а худрук должен уметь "сжигать мосты". Подобной решимости в характере Чулпан Хаматовой никогда не было.
Как писали "Дни.ру", ранее "Современник" покинул актер Сергей Гармаш. Знаменитость написала письмо труппе, в котором объяснила причину своего ухода.
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