Чумазая Варнава странной гримасой довела россиян до инфаркта: Какой ужас!

В Сети обсуждают жуткий снимок Екатерины Варнавы. Поклонники не признали кумира.

В этом году стало известно о закрытии шоу Comedy Woman, из-за чего некоторые участницы проекта лишились хорошего дохода. Что касается Варнавы, то она без работы не осталась. С недавнего времени актриса не только ведет новое шоу на ТНТ, но и играет в спектакле "Бульба.Пир" в театре на Малой Бронной.

Чтобы позвать поклонников на постановку, Екатерина разместила фото, на котором запечатлена в необычном сценическом образе: у Варнавы, облаченной в черное, чем-то испачкано лицо, а кожу на подбородке она оттянула правой рукой.

Темные тона на снимке и взгляд актрисы изрядно напугали пользователей Сети, о чем они дали знать в комментариях, пишет Пятый канал. "Какой ужас! У меня инсульт", "Инфаркт поймать можно спросонья", "Будто вы у меня в автосервисе работаете", "Чуть с дивана не упала от такой красоты", "До мурашек", "Баба Яга!", – высказались поклонники.

Другие же безмерно горды за Варнаву, которая из звезды КВН превратилась в серьезную театральную актрису. Подписчики выразили желание посетить спектакль с участием Екатерины, однако, как отметили некоторые, билеты уже распроданы.