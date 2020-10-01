Вынуждены зарабатывать на хлеб: Виторган назвал размер своей пенсии

Известный актер обнародовал размер своей пенсии. 80-летний Эммануил Виторган заявил, что на выплаты от государства невозможно прожить.

Точную сумму, которую получает ежемесячно, знаменитость назвать не смогла. Эммануил Виторган отметил, что не так давно всем артистам, имеющим звание народных, сделали прибавку в 30 тысяч рублей. Теперь пенсия знаменитости составляет примерно 50 тысяч рублей.

"Любой пенсионер почти в любой стране скажет сегодня о том, что пенсия, конечно, должна быть побольше", – рассудил 80-летний артист. Знаменитость считает, что люди, трудившиеся на благо страны всю жизнь, должны проживать старость достойно.

Эммануил Виторган добавил, что только на пенсию прожить сегодня нельзя. Актер отмечает, что дело здесь не только в деньгах. Пожилым артистам важно оставаться в обойме – сниматься, играть в театре. К сожалению, реальная ситуация такова, что пенсионеры вынуждены трудиться, чтобы заработать на хлеб, а творчество отходит на второй план.

Знаменитость не стала скрывать, что порой соглашается на роли только ради денег. По словам Эммануила Виторгана, он оплачивает дом, в котором живет, а также спонсирует собственный Культурный центр.

Напомним, у Эммануила Виторгана есть маленькие дети. 80-летний актер и его 58-летняя жена, Ирина Млодик, воспитывают дочерей – Этель и Клару. Старший ребенок пары родился в феврале 2018-го, младший – в августе 2019 года.