"Старые ляхи": жену Виторгана затравили за обтягивающие мини-шорты

На сей раз пользователям не понравилось, как одета жена Виторгана-старшего. В Сети появилось видео, на котором семейная пара играет на музыкальном инструменте. В кадре 80-летний актер вместе с женой исполняют песню "Я и ты".
Судя по всему, дело было летом, поэтому Ирина Млодик и Эммануил Виторган одеты легко. Обтягивающие короткие шорты жены Виторгана привели в бешенство правильных и высоконравственных поклонников.
"Штанов не нашлось, или забыла?"; "Оголила старые ляхи", – грубо отрезали пользователи.
Преданные поклонники заступились за пару. Они отметили, что Ирина для своего возраста отлично выглядит, а ее мышцам на ногах еще позавидуют некоторые "вежливые" личности.
Ирина Мелодик более, чем на 20 лет младше своего мужа 80-летнего Эммануила Виторгана. Она стала третьей женой актера. У пары родились дочери – Этель и Клара, младшей из которых всего годик.
Ранее злопыхатели раскритиковали Эммануила Виторгана и его жену за то, что они раскормили своих девочек.
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