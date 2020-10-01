Все были наказаны: Джигурда раскрыл причину увольнения Малахова с Первого канала

Российский артист Никита Джигурда заявил, что знает причину ухода ведущего Андрея Малахова с Первого канала. Более того, это событие связано с ним самим.

Никита Джигурда заявил, что увольнение Андрея Малахова произошло с его подачи. Несколько лет назад он и его жена Марина Анисина подали в суд на скандальные передачи, в которых пострадали их честь и достоинство. После заявления Никиты Джигурды и олимпийской чемпионки Марины Анисиной Андрея Малахова якобы уволили. "В суде говорят, что все были наказаны, уволены", – заявил Джигурда в интервью РИА ФАН.

Отметим, что 59-летний Никита Джигурда часто принимает участие в различных ток-шоу, в том числе в "Пусть говорят", на чем зарабатывает деньги. Впрочем, недавно он и сам признавался, что для него нетрудно было заработать даже на скандале в собственной семье. Для этого он развелся с супругой. В результате прикованного внимания публики пара заработала более трех миллионов рублей.

Напомним, что три года назад стало известно, что Андрей Малахов вместе со всей своей командой покидает Первый канал. Эта новость стала настолько неожиданной для телезрителей, что все были в шоке. Ведь на Первом Малахов трудился 25 лет!



Тогда шоумен сказал, что уходит из-за того, что должен сидеть в декрете со своим новорожденным ребенком. Эта причина казалась немного нелепой. Новым ведущим программы "Пусть говорят" стал Дмитрий Борисов. Андрей Малахов стал работать на "второй кнопке".