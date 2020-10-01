Это сложное для него испытание: Тимати о наказании для Егора Крида в виде 15 суток ареста

Тимати не упускает возможности лишний раз подшутить над своим коллегой и бывшим подопечным Егором Кридом. Артист припомнил ему возможное наказание в виде лишения свободы.

В прошлом году Егор Крид покинул лэйбл Black Star и начал собственную карьеру независимо от Тимати. Права на песни и псевдоним остались за Егором. С тех пор Тимати не упускает шанса подшутить над коллегой. Так, он припомнил ему возможное слишком строгое наказание для артиста.

Два года назад певцы устроили импровизированное выступление прямо на крыше внедорожника в центре российской столицы. В результате одна из улиц была незаконно перекрыта. За это им пришлось поплатиться деньгами. Правоохранители обязали исполнителей заплатить штраф по 20 тысяч рублей.

Самое строгое наказание, которое могли бы получить звезды, было бы лишение свободы сроком на 15 суток, рассказал музыкант в ютуб-шоу "Я себя знаю". 37-летний Тимур Юнусов был готов отсидеть срок, а вот за друга волновался. В шутку он отметил, что Егор вряд ли смог бы провести 15 суток без своего маникюрного наборчика.

"Там же нет маникюрных наборов, шампуня со вкусом фруктовой жвачки <...> Это сложное для него испытание", – заявил рэпер.

Не секрет, что Тимати часто жестоко издевался над своими бывшими подопечными, покидавшими его лэйбл. Рэпер славился этаким тираном и его методы ведения бизнеса и управления скандальным лейблом Black Star порой ужасали.



После судебного скандала с Леваном Горозия открылась обратная сторона лейбла и его империи. Нынешний состав музыкантов, конечно, не спешит негативно комментировать происходящее и плевать в колодец, из которого сами пьют, но все-таки иногда прослеживаются нотки сожаления в публикациях молодых исполнителей.

Ранее "Дни.ру" писали, что Тимати принял неожиданное решение и покинул лэйбл Black Star.