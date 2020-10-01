Игорь Крутой порвал все связи с женой после расставания

Игорь Крутой стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Известный композитор и продюсер откровенно рассказал о личной жизни.

Игорь Крутой рассказал о своем первом браке. С будущей женой Еленой он познакомился в Санкт-Петербурге. Уже на третьем свидании влюбленный Крутой сделал предложение. "Она не стала отвечать согласием. Предложила повстречаться. А потом уже сама предложила сыграть свадьбу", – вспомнил композитор. А вскоре у них родился сын Николай.

Однако спустя 16 лет брака супруги расстались. "Иногда такое происходит, бывает. Да, мы могли бы продлить отношения, но рано или поздно все бы закончилось. Если честно, у нас были материальные трудности, и должна была быть великая любовь, чтобы не обращать на них внимания. Наверное, со стороны Лены такой любви не было, и произошло то, что должно было произойти", – философски отметил Игорь Крутой.

Первый успех пришел к композитору, когда свет увидела песня "Мадонна", которую он написал в соавторстве с поэтом Риммой Казаковой, и блистательно исполнил Александр Серов. Интересно, что когда Елена увидела, что карьера бывшего мужа пошла в гору, то изъявила желание вернуться. Вот только Игорь Крутой ее не принял.

"Лена рассказывала всем, что песня "Мадонна" была посвящена ей, но это не так. Мы сегодня редко видимся. Да, встречались на дне рождения сына, наших двух общих внучек, но сказать, что мы общаемся – не могу, это ложь", – категорично заявил продюсер.

Сейчас Игорь Крутой счастлив со второй супругой Ольгой. У них есть общая дочь Александра. Много времени композитор проводит в Америке. Это связано с тем, что там живет его семья и близкие.