Крутого втянули в скандал с "Детским Евровидением"

Обиженные родители других конкурсантов уверены, что подсчет голосов был нечестным, а значит, победа девочки нечестная. Академия Игоря Крутого, организаторы отборочного тура "Детское Евровидение–2020" объяснили ситуацию.
В организации констатировали, что происходит чудовищная травля ребенка, которая недопустима ни при каких обстоятельствах. Генеральный директор Академии Игоря КрутогоСтелла Хачанянц напомнила, что в конкурсах всегда есть победившие и оставшиеся позади.
Она заверила, что в финале Соня, как и все другие участники, пела сама. "Мы не имеем право включать фонограмму", – отметила представитель Академии Игоря Крутого. Хачанянц добавила, что онлайн-голосование проходило на официальном сайте "Детского Евровидения" с 16 по 24 сентября.
Кроме того, было сформировано профессиональное жюри, а все участники, а также их родители были заранее предупреждены, как будет проводиться голосование. Жюри были предоставлены видеозаписи исполнения всех 11-ти участников.
Напомним, ранее мать затравленной в Сети участницы Александра Феськова ответила на претензии. Она призналась, что оградила дочь от шквала критики в соцсетях. По словам женщины, хейтеры сильно подпортили ей настроение. Девочка же в хорошем расположении духа.
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