Народ в бешенстве из-за наглой выходки фанатов рэпера Тимати

Фанаты Тимура Юнусова решили снять собственное видео на новый хит певца "Я еду на джипе". Они выехали на дороги Казани на нескольких шикарных авто, парализовав движение в столице Татарстана.
Энтузиасты то ехали "змейкой", то выстраивались в ряд и буквально ползли по трассе, заняв все полосы, при этом наплевав на интересы других участников дорожного движения. Кроме того, в некоторых эпизодах в кадре предстает человек в полицейской форме на машине с надписью "ДПС".
"Те, кто из-за нас тогда встал в пробку, прошу извинить! Это было ради искусства", – заявили создатели клипа. Это привело пользователей соцсетей в бешенство. Многие посчитали такое поведение неприемлемым, как и наглые "извинения".
Авторы комментариев отметили, что любительское видео к композиции рэпера Тимати едва ли можно считать искусством. Недовольные граждане полагают, что у стражей порядка есть все основания для того, чтобы наказать фанатов рэпера Тимати, а возможно, и его самого, за сомнительную затею.
Напомним, ранее в Москве оштрафовали и арестовали на восемь суток актера театра "Современник" Дмитрия Смолева, который снялся в любительском видео в роли пьяного сотрудника ГИБДД. В связи с этим скандальным инцидентом видео фанатов рэпера Тимати с фейковым инспектором ГИБДД видится не менее скандальным.
Отметим, хулиганство на дорогах ради ярких кадров, судя по всему, набирает у российских рэперов популярность. Так, ранее Ziroy (Гриша Зироян) фактически перекрыл Новый Арбат, чтобы снять свой клип. А теперь себя показать решили и фанаты рэпера Тимати.
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