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Шоу-бизнес

Одинокая Лолита Милявская спуталась на отдыхе с голливудским актером

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Лолита Милявская проводит отпуск в Дубае. Там исполнительница случайно встретила Стивена Сигала, который находится в ОАЭ с семьей.   
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Радости певицы не было предела. Оно и понятно: не каждый день можно натолкнуться за знаменитость такого масштаба.

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Лолита Милявская не упустила возможности прикоснуться к известному актеру. Сигал произвел на нее приятное впечатление. "Спросила, и мне любезно разрешил сделать фото Стивен Сигал. У него потрясающая жена и сын! Так приятно видеть звезду мирового уровня, абсолютно лишенную снобизма, и еще прекрасного семьянина! Еще одно доказательство самодостаточных людей!" – отметила артистка.

Некоторые поклонники Лолиты Милявской предположили, что они подходят друг другу. "Из вас вышла бы отличная пара", – написал один из них. Другим же пост звезды показался неинтересным. "Это так банально, что-то из разряда: "Видела сегодня в кафе Бритни Спирс, а она в жизни такая спокойная, такая простая..." – высказался фолловер.

Напомним, что минувший год был очень трудным в жизни Лолиты Милявской. Она решила расстаться со своим пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Их развод проходит скандально.

Как писали "Дни.ру", певица обвиняет супруга в изменах. Сам он утверждает, что новая девушка в его жизни появилась уже после расставания с Лолитой Милявской. Примечательно, что артистка уверена, что обязательно еще выйдет замуж в будущем.

Автор: 9 января 2020, 17:01
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Королева фриков: Лолите Милявской – 55

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