"Это ужасно": Шишкову и Решетову жалеют из-за потери детей

Моделей Алену Шишкову и Анастасию Решетову объединяет рэпер Тимати. Но блогер Лена Миро убеждена, что у женщин есть и еще нечто общее – незавидная женская доля.

Лена Миро призналась, что мало кому сочувствует из "наших полусветских девок". Но искренне симпатизирует Алене Шишковой и Анастасии Решетовой. Обе – матери наследников рэпера Тимати. Первая родила дочь Алису несколько лет назад, вторая – сына Ратмира минувшей осенью.

Сейчас Решетова находится в Доминикане. "Ну какой может быть отдых, когда компанию тебе составляют не только твой ребенок и сожитель, но еще и мать сожителя, и дочка сожителя от его предыдущих отношений?" – задала риторический вопрос Лена Миро.

К Симоне Юнусовой у блогера отношение крайне негативное. "Какая самостоятельная, вменяемая женщина будет терпеть на отдыхе неумную, гиперактивную бабку, которая единолично решает, как растить твоего сына, которая тебя презирает, но лезет во все твои дела и называет свою тиранию помощью?!" – спросила Лена, решив, что модель себя не уважает, раз отправилась в Доминикану.

Затем она высказалась о Шишковой. "В Новый год Алене разрешили поздравить с праздником свою единственную дочь по "Скайпу". Ребенка увезли тусить с новой пассией бывшего сожителя и его неадекватной, на мой взгляд, мамашей", – констатировала Миро. Она пояснила, почему назвала Юнусову именно так. "Если маленькая девочка сосет грязный палец бабки на пляже, а бабка запиливает видео действа в "Инстаграм", считая его забавным, то лично у меня адекватность этой пожилой женщины вызывает большие сомнения", – заявила Лена.

Блогер высказала мнение, что, как только Анастасия Решетова прекратит кормить сына грудью, тоже будет отлучена от собственного ребенка, как случилось, по ее мнению, с Аленой Шишковой. Лена Миро убеждена, что у обеих моделей незавидная участь. "Ребенка своего Решетова, как и Шишкова, будет поздравлять с Новым годом и днем рождения по "Скайпу". Мальчик будет проводить большую часть своего времени в компании бабушки и братьев и сестер по отцу, а с мамой видеться только тогда, когда ее к нему допустят. Это ужасно", – высказалась Миро.

Лена призналась, что ей жаль и Алену Шишкову, и Анастасию Решетову. "Когда личность твоего ребенка формируют другие люди, а ты болтаешься где-то на задворках его жизни, не имея права голоса, то это очень незавидная участь. Ни одной женщине я такого не пожелаю, а потому и Настю, и Алену мне чисто по-человечески жаль. Вот правда", – призналась Лена.