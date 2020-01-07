Кожевникова сообщила о потере накануне Рождества

Вечером 5 января состоялся финал молодежного чемпионата по хоккею. Борьба за лидерство развернулась между командами России и Канады. За игрой наблюдали не только известные российские спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса.
Актриса из сериала "Универ" Мария Кожевникова не стала исключением. Вместе с маленькими детьми она болела за российских хоккеистов. На фоне переживаний старший сын звезды потерял первый зуб.
"От переживаний за нашу сборную по хоккею у Вани выпал первый зуб. Россия, вперед! Ребята, не давайте волю эмоциям, понятно, что провоцируют. А финны, судьи, как обычно против нас. Верим в наших!", – написала артистка.
Пользователи поздравили наследника знаменитости: "Поздравляю с первым зубиком!", "С первым зубом! Особенно это актуально в хоккее", "Как у Овечкина. А вдруг это знак?". Отметим, что мальчик потерял зуб незадолго до наступления праздника Рождества.
Напомним, с августа 2013 года Мария Кожевникова состоит в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. Влюбленные обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце. У пары есть трое сыновей: Иван, Максим и Василий.
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