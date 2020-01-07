"Думала – умру": бывшая жена высказалась о браке Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской

Несколько дней назад Татьяна Власова прилетела в Москву к бывшему мужу Армену Джигарханяну, чтобы вместе отметить новогодние праздники. С собой актриса взяла большой чемодан вещей – она планирует надолго задержаться у экс-супруга.
В окружении Армена Джигарханяна говорят, что его отношения с Татьяной Власовой наладились и напоминают идиллию. Незадолго до прибытия бывшей жены народный артист не мог успокоиться и донимал сиделку вопросом: "Когда моя жена Таня прилетит?".
Позднее в эфире программы "Пусть говорят" экс-супруга актера рассказала об их отношениях. "Буквально три дня назад он мне сказал впервые в жизни: я тебя очень люблю. Никогда не признавался в любви. Не потому, что не любил – просто говорил, что любовь доказывает отношением и поступками", – поделилась Татьяна Власова.
Затронула она и тему брака Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Бывшая супруга артиста приняла близко к сердцу известие о его женитьбе. "Если это меня не убило, значит сделало сильнее… Правда, я думала – умру…", – приводит слова Татьяны Власовой "Комсомольская правда".
Бывшая супруга считает пианистку виновной в ухудшении самочувствия Армена Джигарханяна. По ее мнению, уже после свадьбы артист быстро разочаровался. "Она стала его раздражать, но меня он уже обидел – вернуться было некуда. И он терпел ее, она воровала, наводила порядки в театре – он терпел", – заявила Татьяна Власова.
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