Повторит судьбу Джигарханяна: женившегося на молодой Петросяна предостерегли от беды

В студии шоу "Пусть говорят" на Первом канале перемыли косточки 74-летнему юмористу Евгению Петросяну и его 30-летней новоиспеченной жене Татьяне Брухуновой. Друзья комика выразили надежду, что тот не повторит печальную судьбу актера Армена Борисовича Джигарханяна.

Писатель-сатирик Георгий Териков прокомментировал внезапную женитьбу Евгения Петросяна. Приятель юмориста сообщил в эфире "Пусть говорят", что, узнав о бракосочетании, связывался с молодоженами, чтобы поздравить.

"Сначала мне кто-то позвонил. Спросил: "А правда Петросян женился?". Я говорю: "Сейчас позвоню, узнаю". Позвонил ему. Он говорит: "А ты как думаешь?". Я говорю: "Я тебя поздравляю!" Он говорит: "Спасибо!" – восстановил телефонный разговор с Евгением Вагановичем приятель.

По словам Терикова, перед тем как дать согласие на съемки в "Пусть говорят", он вновь позвонил комику. Писатель, прежде чем появиться на шоу, спрашивал разрешения у сатирика. "Он говорит: "Ну ты же меня вчера поздравил. Значит ты все знаешь", – сказал друг Петросяна.

Георгий Териков отметил, что знаком с юмористом более 50-лет. Он знаком со всеми женами артиста. Сатирик отметил, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян искренне любят друг друга.

Ложку дегтя в бочку меда добавил академик российской академии художеств Сергей Заграевский. Заслуженный работник культуры сомневается в искренности молодой жены Петросяна. Живописец напомнил о том, как закончился брак актера Армена Борисовича Джигарханяна и украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской.

"Серьезно если говорить, то очень много сейчас историй, именно связанных с неравными браками. Это, кстати, типично, что никого не позвали, что брак был очень закулисным, что даже близкий друг узнал случайно. Ну наводит это на какие-то мысли то ли имущественные, то ли он стесняется, что сейчас Армена Борисовича тут будут вспоминать. Как у него это было", – сказал Сергей Заграевский в сегодняшнем выпуске "Пусть говорят".

Напомним, уже несколько лет вся Россия обсуждает расставание 82-летнего Армена Джигарханяна и 38-летней пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Брак, в котором, казалось бы, царила любовь и гармония, рухнул. Именитый актер пропал из поля зрения молодой супруги и подал на развод. После были взаимные обвинения в преступлениях, обыски, суды и дележка недвижимости – страсти достойные латиноамериканского сериала.