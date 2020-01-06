"Жутко стыдно": выступление Лолиты обернулось позорным провалом

Известная исполнительница поведала журналистам, что в молодости часто выступала на различных мероприятиях, в том числе и на детских елках. Однажды певица должна была работать в ресторане всю новогоднюю ночь.
По словам Лолиты Милявской, уже к полуночи все были без сил. "Помню, я выпила бокал венгерского вина и уснула в коробке из-под него", – призналась звезда. Организаторы смогли быстро отыскать певицу, однако провести шоу она так и не смогла.
"Меня хватило только на то, чтобы за десять минут до наступления праздника объявить о том, что пришел Новый год. Потом мне было жутко стыдно", – приводит слова исполнительницы издание "Собеседник".
В откровенном интервью Лолита Милявская также ответила на вопросы о личной жизни. Знаменитость заявила, что получает много приглашений на свидания. Однако теперь ее требования к избраннику стали строже.
"Я объявила: все, кто зарабатывает меньше меня, не подходите. Малолетками тоже не интересуюсь. Это одноразовое удовольствие. Мужик должен содержать семью. Чтобы мог тратить на женщину. Надеюсь, такой появится", – сказала певица.
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