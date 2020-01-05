Волочкова показала нового бойфренда в семейниках

В кадре Анастасия совершенно без макияжа, что логично. Зачем он ей в жаркой стране, где она сейчас нежится под палящими лучами солнца? Ранее знаменитость уже сообщила, что ей удалось застать на отдыхе одну из своих близких подруг, с которой теперь проводит свое время в совместном досуге, однако, как оказалось, Волочкова развлекается не только в компании женщин.
Недалеко от нее позирует также "в меру упитанный мужчина", который, похоже, как и знаменитый Карлсон находится в самом расцвете сил. Все же Анастасия весьма избирательно в спутниках жизни и вряд ли согласилась бы провести время с неподобающим кавалером.
"А вот и жених Насти Волочковой, которого она скрывала больше года. Веселый такой чувачок, бодрый. У балерины без фотошопа все бедра в целлюлите", – пишет Телеграмм-канал "Немалахов", на котором и появился примечательный кадр.
Стоит добавить, что ранее балерина села на жесткую диету. Несмотря на тот факт, что из-за постоянных и упорных тренировок у знаменитости и так подтянутое тела, по всей видимости, она решила добиться совершенных параметров. Теперь же стало ясно, для кого Волочкова так старается. Поклонникам теперь же остается надеяться, что Анастасия наконец-то нашла "того самого", кого так долго искала.
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