Тимати от души ублажил восторженную Решетову (видео)

Прямо в центре Москвы Юнусов расцветил темное небо ярким залпом салюта. Певец вместе с супругой прибыли на один из мостов, где сперва сверив время, рэпер указал возлюбленной в сторону Кремля.
Сперва Анастасия даже растерялась, однако когда воздух раскрасили огненные всполохи, не сдержала эмоций. Она кинулась обнимать своего супруга, а он в свою очередь подхватил молодую мамочку, подарившую ему долгожданного наследника, на руки и закружил в воздухе.
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