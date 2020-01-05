Пугачева побила украинскую перебежчицу Ротару

В третьей главе книги "Экклезиаста" есть замечательная фраза: "Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни". Именно это выражение сейчас наверняка вспоминают руководители двух главных федеральных телеканалов страны. Ведь подговлены данные о том, что и как смотрели россияне в новогоднюю ночь.

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