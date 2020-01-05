Эрнст с беременной женой взглянули на зажигающего мужа онкобольной Заворотнюк

О ледовом шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств" уже неоднократно высказывались многие знаменитости. Напомним, что в нем супруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" Петр Чернышев исполняет одну из ведущих ролей. Кроме того, в представлении также задействованы такие фигуристы, как Повилас Ванагас, Маргарита Дробязко, а также 17-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова.
На ледовом шоу уже побывали Андрей Бурковский, Татьяна Михалкова, Лариса Долина, Денис Клявер, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин и многие другие. Стоит заметить, что многие знаменитости приходят вместе со своими семьями, и Константин Эрнст – не исключение.
Татьяна Навка в своем инстаграм-аккаунте поделилась фотографией со звездной четой. Она опубликовала снимок в разделе сториз, где позирует вместе с гендиректором Первого канала, его беременной супругой, а также с их ненаглядным чадами. Отметим, что лица детей спортсменка закрыла стикерами, т.к. пара до сих пор не решила представить общественности своих ребят.
По всей видимости, Эрнст вместе с семьей пришли в восторг от увиденного. В кадре они улыбаются. Стоит подчеркнуть, что масштабное ледовое шоу и его главные артисты – Татьяна и супруг онкобольной Заворотнюк исполняют главные роли. Петр Чернышев уже неоднократно зажигает публику, выходя на арену.
Популярные темы форума
Мерзкие,лживые РОДСТВЕННИКИ !
Мерзкие родственники
ТЕМУ ПРОДОЛЖАЕМ ПРО ДЕРЕВЕН.,РОДСТВЕН.,ГАДКИХ И МЕРЗКИХ
Лондон или Нью Йорк? На ПМЖ
А мне, блин, нравится Отмороженный, а вам? Он похож на фан Томаса.
1 Января.
МИНЕТ ДЕД МОРОЗ
Онколог Андрей Павленко попрощался с друзьями в Фейсбуке.
Новогодний Стол.
Гостья ....