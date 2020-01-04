"Я танцую и пою!": 77-летняя Ангелина Вовк предстала раздетой

Ангелина Вовк не постеснялась показать тело в купальнике. Знаменитая телеведущая отдыхает в Гаграх.



В отпуск звезда отправилась без своего возлюбленного Михаила Куницына, который несколько недель назад сделал ей предложение. На юг Ангелина Вовк взяла подругу. Вместе они гуляют по красивым местам и ходят на шопинг, а также плавают в бассейне и делают косметические процедуры.

Ведущая поделилась позитивным видео в своем "Инстаграм". Она предстала в слитном купальнике. Свою публикацию она снабдила жизнеутверждающим рассуждением.

Звезда отметила, что человек может жить до ста лет. "Мы сами своей невоздержанностью, своей беспорядочностью, своим безобразным обращение с собственным организмом сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры. Мне нравится, что я делаю то, чего не делают остальные: купаюсь зимой в проруби, катаюсь на горных лыжах, танцую и пою!", – заявила Ангелина Вовк.

Пользователи соцсети отметили, что в бассейне рядом со знаменитостью плавают мандарины, которые она советует всем есть. Но больше всего их восхитило то, как в свои годы выглядит телеведущая. Многие отметили, что за последние месяцы звезда сильно похудела и стала прекрасно выглядеть. "Мне бы такое тело в 77!", "Вы просто шикарны", "Еще бы у вас не было женихов с такой внешностью", – высказались подписчики Ангелины Вовк.