Подруга сообщила детали романа 77-летней Ангелины Вовк и молодого любовника

"О свадьбе речь пока не идет! – заверил "Дни.ру" Михаил. – Я сделал предложение, Ангелина же не спешит с ответом. – Мы давно знакомы. Я холост, она тоже уже дважды не замужем".
Напомним, первым мужем "тети Лины" был диктор Центрального телевидения, однокурсник по ГИТИСу Геннадий Чертов. Их брак продлился шестнадцать лет, с 1966-го по 1982 год. Второй муж – Индржих Гец, художник чешской киностудии "Баррандов", архитектор. Супруги жили в разных странах: Вовк – в России, а Индржих – в Чехословакии. Брак существовал тринадцать лет, с 1982-го по 1995 годы.
Ангелина Вовк на звонки не отвечает. Зато ее директор Светлана Торгало поделилась интимными подробностями. "Публично Михаил сказал о своем предложении недавно, на вручении премии "Кинорепортер", – сообщила Светлана. – Но помолвки еще не было. Так что, не знаю, чем все обернется. Но они оба – очень достойные люди. Михаил – человек грамотный, эрудированный, с ним интересно".
Интересно, что Вовк и Куницын часто вместе посещают светские рауты, премии, премьеры. Но слух о том, что у них близкие отношения, стал распространяться только теперь.
Если же дело дойдет до венца, то все с утроенной силой будут говорить о 27-летней разнице в возрасте. Стоит заметить, что Алла Пугачева тоже старше Максима Галкина на 27 лет...
Популярные темы форума
Переспала с сыном подруги.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Зачем бедные плодятся?
Ненависть к родителям.
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Первый раз в Москве на НГ
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Мой первый мужчина
Я не стесняюсь своей работы.