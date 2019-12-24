"Шикарный жеребец!": подробности первой брачной ночи 77-летней Вовк и молодого возлюбленного

На излете года стало известно, что 77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за 50-летнего радиоведущего Михаила Куницына. Кто-то принял эту новость как шутку, но директор телеведущей серьезно заверила: "Предложение было сделано. Лина пока думает". А ее друзья тем временем вовсю готовятся гулять на свадьбе.



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