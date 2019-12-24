"Шикарный жеребец!": подробности первой брачной ночи 77-летней Вовк и молодого возлюбленного

Семья легендарного диктора Владимира Березина владеет замком XV века во французской Бретани. Кажется, что это райское место как нельзя лучше подходит для первой брачной ночи и медового месяца "тети Лины" и ее молодого возлюбленного. Ангелине Вовк гостеприимные хозяева готовы отдать самую красивую комнату с самой большой кроватью для воплощения самых смелых фантазий.
"На правах давнего и верного друга нашей семьи Ангелина приняла предложение провести медовый месяц в нашем замке, где живет моя дочь Юлия, которая будет делать свадебную фотосессию Ангелины и Михаила, – сообщил Владимир на своей странице в социальной сети. – Главное, чтобы ничего не поменяло планов и свадьба состоялась. Держим кулачки, как говорится".
Как рассказал Березин "Дни.ру", недавно с Ангелиной Вовк он побывал на светском мероприятии. "Она сияет от счастья, улыбается, принимает поздравления", – заверил ведущий. Планируется, что на некоторых свадебных фотографиях Вовк будет запечатлена сразу с двумя жеребцами – не только с новым кавалером, но и с шикарным породистым рысаком из элитной французской конюшни.
Напомним, что первым мужем "тети Лины" был диктор Центрального телевидения, однокурсник по ГИТИСу Геннадий Чертов. Их союз продлился 16 лет, с 1966 по 1982 год. Второй муж – Индржих Гец, художник чешской киностудии "Баррандов", архитектор. Супруги жили в разных странах: Вовк – в России, Гец – в Чехословакии. Брак просуществовал 13 лет, с 1982 по 1995 год.
Прошло 24 года, и Ангелина Вовк снова собралась под венец. Как тут не вспомнить мадам Грицацуеву из романа "12 стульев": "Молодая была уже не молода. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, нос – обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась".
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