Никто из артистов не пришел на юбилей Ирины Отиевой

Ирина Отиева дала первое интервью за долгие годы. Близкие всерьез обеспокоены состоянием 61-летней артистки, у которой якобы проблемы с алкоголем.

Новый выпуск шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" был посвящен некогда популярной певице Ирине Отиевой. Артистка давно не выступает, не дает интервью, не снимается. Близкие бьют тревогу: они убеждены, что певица пристрастилась к алкоголю. Репортерам удалось не только связаться с самой исполнительницей, но и взять у нее интервью в домашней обстановке.

Некогда эффектная артистка, Ирина Отиева встретила журналистов в халате, без грамма косметики на лице, с убранными кое-как волосами. Она призналась, что очень страдает от своей невостребованности и ненужности. Она вспомнила, как в честь своего 50-летия закатила грандиозный праздник, пригласила друзей-артистов, вот только никто из них не пришел.

"Они же не просто должны были так прийти. Они должны были меня поздравить, спеть там для меня. Ну, как, юбилей. А тут нет никого. Просто физически нет. Я ждала их. Я думала, они придут. Я до последнего ждала. Я думала, может быть, там кто-то задерживается, у кого-то концерт..." – рассказала Ирина Отиева. Когда так никто и не пришел, певица разрыдалась.

Она так интерпретировала неявку гостей: "Потому что не нужна была уже. Уже всё (Прим.ред.), уже они поняли, что я вышла в тираж. И я им больше не нужна". После того юбилея Ирина Отиева перестала вообще праздновать свои дни рождения. Она отметила, что после того случая ей все артисты, которых она приглашала, позвонили ей. "Я сказала: "Я вас всех вычеркиваю из списка", – категорично заявила Ирина Отиева.

Певица рассказала. что ей звонили Сергей Пенкин и Александр Серов. Однако она их так и не простила. При этом артистка оговорилась, что только Лолита Милявская дала ей "какое-то вразумительное" объяснение – якобы она просто забыла. По ее словам, пришел к ней на юбилей тогда только художник Никас Сафронов.

Он же появился и на шоу. "Это просто надломленный тонкий ранимый человек с тонкой психикой, поэтому она надорвалась. У нее пошли какие-то сбои", – высказал свое мнение художник. Репортеры связались и с Сергеем Пенкиным. Он вспомнил тот случай и признался, что в тот день был на гастролях. Потом певец ей звонил, но все тщетно. "Она в себе разочаровалась, это ужасно. Я считаю, что Ире сейчас надо встать на ноги и начать свою творческую карьеру", – убежден он.

Ирина Отиева считает, что ее кругом предали. Якобы живет она только ради 86-летней матери и дочери Златы. Она призналась, что ей тяжело. "Как барон Мюнхгаузен – каждый день вытаскивала себя из болота за волосы. Говорила, что надо жить, надо идти дальше, надо радоваться, не забыть, что такое радость. А что делать? Если тебя выплюнули, выкинули на обочину? Что ты можешь с этим сделать?" – задала риторический вопрос певица.