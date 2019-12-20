Варнава прилюдно сорвалась на детей (видео)

Знаменитая юмористка Екатерина Варнава ошарашила поклонников новой выходкой. Девушка прилюдно сорвалась на детей.



Артистка разместила в личном микроблоге видеозапись, на кадрах которой музыкальный детский коллектив вместе с комедиантом Александром Гудковым поют "Варнава, Варнава, Варнава" на мотив знаменитой песни "Путана" Олега Газманова.

По всей видимости, Екатерине это очень не понравилось. Она прогнала детей со сцены со словами "Так, а ну пошли все быстро отсюда! Быстро, я сказала!". Впрочем, пользователи социальной сети отметили, что ролик постановочный, т.к. в жизни Варнава бы себе не позволила такого обращения с ребятами.