Варнава прилюдно сорвалась на детей (видео)

Артистка разместила в личном микроблоге видеозапись, на кадрах которой музыкальный детский коллектив вместе с комедиантом Александром Гудковым поют "Варнава, Варнава, Варнава" на мотив знаменитой песни "Путана" Олега Газманова.
По всей видимости, Екатерине это очень не понравилось. Она прогнала детей со сцены со словами "Так, а ну пошли все быстро отсюда! Быстро, я сказала!". Впрочем, пользователи социальной сети отметили, что ролик постановочный, т.к. в жизни Варнава бы себе не позволила такого обращения с ребятами.
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