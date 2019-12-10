Варнава отменила свадьбу после интимного момента с Лазаревым

Звезда шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава, судя по всему, еще не скоро наденет подвенечный наряд. Бракосочетание артистки отменено.

Екатерина Варнава получила предложение руки и сердца от избранника Константина Мякинькова еще два года назад. Поклонники ожидали в скором времени увидеть фото и видео с пышного торжества, однако оно так и не состоялось. В связи с этим появились слухи, мол, влюбленные часто конфликтуют, поэтому регистрацию отношений отложили до лучших времен.

Сама же Екатерина, сплетни о потере взаимопонимания отрицает. По словам звезды, проблем с любимым у нее нет, просто в ЗАГС они реши не идти.

"У меня не будет свадьбы. Это уже решенный вопрос. Уже как-то неактуально. Уже получается, что я – старая дева, старородящая. Какая-то старая невеста, зачем?" – заявила Екатерина Варнава в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.



Накануне звезда "Comedy Woman" отметила 35-летие. Артистка собрала родственников и друзей в одном из столичных ресторанов. Во время благодарственной речи присутствующим, Екатерина Варнава пошутила, что ее возлюбленный до сих пор не может накопить на обручальное кольцо, поэтому они так и не поженились.

Добавим, что слова о финансовой несостоятельности Константина Мякинькова сильно преувеличены. Избранник звезды юмористического шоу является одним из самых популярных танцоров в России. Константин работал с Полиной Гагариной и выступал с Сергеем Лазаревым.

Кстати, совместный снимок Варнавы и Лазарева, недавно наделал много шума. Вокалист опубликовал его в личном "Инстаграм". В кадре он, обнимая Екатерину за талию, горячо целует ее в губы. Интимный момент, попавший объектив камеры, вокалист комментировать не стал.