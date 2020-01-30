В Москве скончалась звезда фильма "Операция Ы"

Артистка ушла из жизни в возрасте 79 лет. Бывшая актриса Липецкого драматического театра стала известная широкой публике благодаря эпизодическим ролям в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
О трагедии сообщила директор Липецкого драматического театра Галина Кулешова, передает РИА Новости. По ее словам, Светлана Агеева с 2000 по 2011 год играла на сцене Липецкого драмтеатра, затем ее перевез жить в столицу сын.
По словам Кулешовой, актриса до последнего поддерживала связь с театром, тоскуя по родному городу. Также известно, что звезда фильма "Операция Ы" долго болела. Прощание со Светланой Агеевой пройдет в Москве.
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