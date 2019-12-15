Знаменитая актриса скончалась от рака

Французская актриса Анна Карина скончалась на 80-м году жизни. Сообщается, что артистка умерла от онкологической болезни.
Стоит отметить, что Карина стала знаменита благодаря ролям в фильмах классика "новой волны" режиссера Жан-Люка Годара. В ее фильмографии насчитывается более сорока картин, напоминает "Интерфакс".
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