Волочкова пошла на крайние меры из-за бывшего мужа

Скандальная балерина обратилась к правоохранителям, чтобы решить материальные проблемы с бывшим мужем, предпринимателем Игорем Вдовиным. Как выяснилось, состоятельный мужчина на поверку оказался не таким уж и богатым, а Анастасия одолжила ему денег, чтобы тот решил свои проблемы в бизнесе. Сумма оказалось немаленькой – три миллиона долларов.
Обладательница самого известного шпагата в стране долго пыталась урегулировать вопрос полюбовно, но история затянулась, поэтому Анастасия намерена пойти в наступление и вернуть деньги. Теперь суд должен заняться проблемой бывших супругов.
Как заявила артистка изданию Starhit, "эта история продолжается 10 лет". Балерина уже написала заявление в правоохранительные органы.
"Думаю, что этому человеку все вернется в жизни бумерангом. Игорь содержит на мои средства своих женщин, своих детей… С ним судиться будем, а с другими людьми судиться не хочу", – подчеркнула 44-летняя танцовщица.
Напомним, Волочкова вышла замуж за Вдовина в 2007 году, тогда многие завидовали ее удачной партии. Однако вскоре брак распался, сейчас балерина воспитывает дочь Ариадну.
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