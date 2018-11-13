Самбурская грубо атаковала шикарную Волочкову

Актриса Настасья Самбурская не смогла остаться в стороне, когда увидела кадр передачи, посвященной Анастасии Волочковой, где та пнула чужую собаку. Артистка грубо высказалась в адрес балерины.

Все началось с того, что в передаче "Новые русские сенсации" на НТВ показали разбирательства Анастасии Волочковой с гражданской женой ее отца Еленой. Приехав в гости к родителю, балерина была огорошена буквально с порога – консьержка сообщила ей о том, что якобы Юрий Волочков подвергается побоям.

Добравшись до квартиры, Анастасия не нашла Елены и обрушила свой праведный гнев на ее дочь Анну. Во время выяснения отношений Волочкова не смогла совладать с эмоциями и пнула большого белого бульдога. Это не ускользнуло от внимания актрисы Настасьи Самбурской, которая, по всей видимости, смотрела передачу.

Свой гнев актриса излила на страничке в социальной сети Instagram. "Анастасия Волочкова, вы ***. По голове себе постучите. На всю Ивановскую, с камерой, выносить на глаза общественности что там происходит в вашей семье? Тихо нельзя сделать? На миру и смерть красна? Пинай себя по голове! растяжка позволяет, бедное животное-то причем? Сбитая летчица (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась Самбурская, обращаясь к Волочковой.

Пока балерина не ответила на оскорбления актрисы, однако ее гнев, судя по передаче, был объясним, ведь она заявила женщинам, которые ухаживают за ее отцом, что они к своим собакам относятся лучше, чем к нему. В настоящее время Юрий Волочков находится в пансионате "Опека".

Регулярно Анастасия Волочкова, шикарно выглядящая не только потому, что постоянно занимается и дает благотворительные концерты детишкам, но и находится в движении, оповещает общественность о том, как о ее отце хорошо заботятся в учреждении.