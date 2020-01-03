После слухов о беременности Курникова показала подросших детей

Теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас воспитывают двоих детей – двойняшек Люси и Николаса. Малыши появились на свет в декабре 2017 года.
Спортсменке до последнего удавалось скрывать беременность. О пополнении поклонники узнали только после родов. Анне Курниковой удавалось прятать растущий живот от назойливых папарацци.
Отметим, что малышей знаменитость от общественности не скрывает. Теннисистка и ее гражданский муж часто публикуют фото и видео с детьми в соцсетях.
В "Инстаграм" Анны Курниковой, например, появились свежие кадры. На них Люси и Николас бегут по зеленому газону. Малыши тянут руки к камере, которая медленно отдаляется.
"С Новым годом", – подписала пост звезда спорта.
Поклонники Анны пришли в восторг от публикации. Многие отмечали, что двойняшки очень подросли. Мнения о том, на кого больше похожи крохи, у комментаторов разделились.
Добавим, что не так давно Анна Курникова попала в объектив папарацци в странном виде. На получившихся кадрах поклонники разглядели растущий живот. Появились слухи о беременности теннисистки. Российская спортсменка и ее супруг, испанский певец Энрике Иглесиас, – отличная пара, поэтому, если домыслы о скором прибавлении в семье подтвердятся, то все будут только рады.
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