"А нам все равно!": Иглесиас подурачился с детьми под песню Никулина (видео)

В кадре мужчина играет со своими детьми – близняшками Люси и Николасом. Дети нажимают на грудь звездной отца, а тот имитирует будто бы удар током. Примечательное деталью является играющая песня Юрия Никулина о зайцах из знаменитого советского фильма "Бриллиантовая рука". К слову, именно оттуда же известная композиция о людях-дикарях. Ее исполнил тогда Андрей Миронов.
Источник звука находится за кадром, так что не ясно, просто ли кто включил музыку или же семья решила посмотреть российскую комедию. Впрочем, не стоит удивляться такому фону, ведь жена Иглесиаса – русская теннисистка Анна Курникова.Пара познакомилась еще в 2002 году, но их дети появились на свет только в 2017-м.
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