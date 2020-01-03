"Не удивляйтесь": Решетова показала сына с закрытым лицом

Решетова убеждена, что не показывать ребенка – это вполне нормально. Модель поведала, что есть родители, которые вообще не показывают детей до тех пор, пока те не пойдут в школу.
"Кому-то хочется оберегать свое чадо от посторонних глаз и обсуждений, а кто-то спокойнее к этому относится и считает, что посредством публикации никто малышу вреда не причинит. Я желаю вам быть более понимающими и терпеливыми. Мы обязательно покажем вам свой озорной взгляд и широкую улыбку! Всему свое время", – написала Решетова в своем "Инстаграм".
Напомним, ранее Анастасия Решетова похвасталась фото с известным американцем. Возлюбленный модели рэпер Тимати не остался в долгу.
Как оказалось, звездная парочка открыла для себя новое приложение для мобильного телефона. Программа "Дежавю" позволяет загрузить любой портрет, а на выходе получить фото в компании зарубежной знаменитости.
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