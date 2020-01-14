"Жесть": поклонники в ужасе от вида облысевшей Глюкозы

Артистка разместила в качестве анонса новой песни отрывок из клипа. На нем 3D-модель, говорящая голосом звезды отечественной эстрады, многократно повторяет одну единственную фразу: "Люби меня". До конца не ясно, был ли списан образ голографической дивы с Глюкозы, однако разительное сходство искусственной девушки с певицей поразило фанатов.
"Люби меня. Скоро", – лаконично подписала публикацию исполнительница. Таким образом она анонсировала новую композицию.
Поклонники удивились увиденному. Многие привыкли видеть артистку "в формате 2D" если не на фотографиях, то хотя бы в старых клипах, где Глюкоза появлялась в образе длинноногой блондинки с доберманом.
"Женщина-робот не к месту! Надо любить вас!", "Да уж🙈🙊", "Жесть...", "Опасный пост. Можно залипнуть. Я не заметил, как пару минут прошло...", "Отстой", – неодобрительно высказались пользователи. Впрочем, нашлись и те, кто с нетерпением ждет выхода клипа. Короткий ролик за пару часов посмотрели более 19 тысяч поклонников артистки.
Напомним, ранее Глюкоза запустила флешмоб "танцевач", в рамках которого предложила поклонникам потанцевать под свою новую зажигательную песню. Чтобы фанатам было проще, певица показала несколько простых движений, покрутив пятой точкой на камеру.
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